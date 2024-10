FPÖ-Bundesrat ist in Tirol Vorzugsstimmen-Kaiser

Für eine Überraschung ist der Zillertaler Christoph Steiner (FPÖ) immer gut – so auch bei der Nationalratswahl. Mit 26.017 Stimmen krönte sich der 35-Jährige laut vorläufigem Ergebnis zum Vorzugsstimmen-Kaiser in Tirol! Im Wahlkreis erreichte er ein Grundmandat, wird auf Platz eins vorgereiht und wechselt vom Bundesrat in den Nationalrat.