Nach Wahl: „FPÖ Kärnten hat klar abgeliefert“

Auch in Kärnten könne man laut FPÖ nicht zur Tagesordnung übergehen: „Die Menschen sind auch hier mit der Leistung von ÖVP und SPÖ nicht zufrieden“, ist sich Angerer sicher. Für Spitzenkandidat Gernot Darmann, der in seinem Wahlkreis übrigens ein Vorzugsstimmenmandat erreichen konnte (14 Prozent der gesamten Parteistimmen im Wahlkreis), geht es nun also nach Wien: „Die Arbeit im Landtag wird mir fehlen, aber die politische Arbeit steht vor der Tür!“ Sein Nachfolger wird übrigens der Maria Saaler Joseph Krammer, wer den stellvertretenden Klubobmann machen wird, steht noch nicht fest. Darmann warnt außerdem vor einer Art „Ampelkoalition“ wie es sie in Deutschland gibt: „Damit wird es keine gute Zukunft geben!“ Von einem „Treppenwitz der Geschichte“ spricht der Klagenfurter, wenn es um einen Rückzug Herbert Kickls geht, um eventuell doch noch mit der ÖVP koalieren zu können. Bisher wurden übrigens noch keine Einladungen an die Kärntner Funktionäre ausgesprochen, an Kickls Seite an einem möglichen Verhandlungstisch Platz zu nehmen: „Wenn es gewünscht ist, dann entsenden wir natürlich jemanden. Genaueres wird sicherlich in der morgigen Sitzung besprochen“, so Angerer.