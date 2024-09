Kris Kristofferson mit 88 Jahren gestorben

Kris Kristofferson selbst trat schließlich in den 1970er Jahren auch als Sänger in Erscheinung. Hierzulande ist besonders Kristoffersons Nummer „Help Me Make It Through the Night“ bekannt, da sich die steirischen Musiklegenden STS der Nummer annahmen und Sänger Schiffkowitz daraus die Kultnummer „Gö, du bleibst heut Nacht bei mir“ formte. Das Original wurde in der Version von Sammi Smith mit zwei Grammys ausgezeichnet.