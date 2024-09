Ein blauer Bezirk und eine letzte rote Gemeinde

Göriach: 90,6 Prozent der Bürger gingen zur Urne

Gastronom und Neos-Nationalratswiederkehrer Sepp Schellhorn konnte in Goldegg leicht zulegen. Das beste Ergebnis fuhren die Pinken mit 12,4 Prozent in Anif, in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt, ein. Die Grünen kamen in der Stadt Salzburg mit 13,3 Prozent zu ihrem besten Resultat. Zugewinne gab es für die Öko-Partei – gegen den Trend – landesweit in 16 Wahlgemeinden.