Zum Schultreffen spendiert die Chefin die Drinks

Nach einem 1:2 gegen Sturm und einem 1:1 gegen den GAK will Altachs steirischer Coach Joachim Standfest am Sonntag in Hartberg im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg in seiner weiß-grünen Heimat erobern – die Vorbereitung darauf hat sich der 44-jährige Mann aus Radmer aber anders vorgestellt: „Donnerstag wollte ich mir die Trainer-Premiere von Manfred Schmid in Hartberg gegen Wattens live anschauen, aber ich bin in München, Memmingen und Mondsee im Stau gestanden, hab siebeneinhalb statt fünfeinhalb Stunden gebraucht – und das nur bis Graz!“ Den ersten Hartberger Dreier hat er nicht einmal mehr im TV live erlebt.