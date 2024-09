„Jetzt bin ich jung und habe noch den Körper dazu“

Die Anspannung ist groß, die Vorfreude deutlich größer. Immerhin wird am 9. Oktober in Wien der Jungbauernkalender präsentiert, in dem auch vier Oberösterreicher zu sehen sind. Die „Krone“ war beim Making-of im Chaletdorf Almwelt in Schladming mit dabei und hat erfahren, wie für die jungen Damen und Herren die erste Erfahrung vor der Kamera war, was sie privat so „anstellen“ und warum der Älteste der Runde am Ende komplett nackt vor der Fotografin stand.