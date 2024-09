Glanzvoller Abschied für Post-General Georg Pölzl

Georg Pölzl hatte diese Übergabe an seinen langjährigen Vorstandskollegen Walter Oblin sorgfältig geplant. Er konnte ein wohlbestalltes Unternehmen in neue Hände legen: In den Jahren unter seiner Leitung wurde die Post immer konkurrenzfähiger, behauptete sich gegen internationale Wettbewerber und reüssiert seit Jahren zum Beispiel sehr erfolgreich in der Türkei.