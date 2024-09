Mehr als zehn Prozent Umsatzplus bei Klimatickets

In allen Landesteilen würden viele Projekte umgesetzt, die das Öffi-Angebot laufend verbessern. Dazu zählen Taktverdichtungen, neue Verbindungen oder der Umbau von Bahnhaltestellen zu vielseitigen Mobilitätsdrehscheiben. Rund 50,2 Millionen Euro investiert das Land Vorarlberg heuer in den weiteren Ausbau, in den Betrieb und in die Modernisierung der Mobilitätsangebote mit Bus und Bahn.