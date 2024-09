Mann im Südburgenland von eigenem Auto erdrückt

Pkw setzte sich plötzlich in Bewegung

Der 68-Jährige wollte vor dem tragischen Unfall kurz vor 19.20 Uhr aus seiner abschüssigen Hauseinfahrt fahren. Er stieg dann aus dem Wagen aus, um sich zu vergewissern, dass er ausreichend Platz dafür hat. Der Pkw setzte sich jedoch plötzlich in Bewegung und als er noch in das Fahrzeug einsteigen wollte, wurde er gegen einen Baum gedrückt.