Elmar Trenkwaldner: Der ganze Kosmos in einem Werk

In Gmunden präsentiert er mehrere große Keramikskulpturen

Trenkwaldner, der bei Max Weiler und Arnulf Rainer studierte, baut in monatelanger Arbeit Gebilde auf, die sich jeder Eindeutigkeit entziehen. Sie provozieren Erinnerungen an religiöse Kunst oder Volkskunst, man glaubt aber auch Gesichter, Formen der Natur oder Architektonisches zu sehen. Die Skulpturen erinnern an Barockbauten und zugleich an indische Tempel.