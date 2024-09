Unfalltod von Tobias (15) schockt seine Mitschüler

„Für die Mitschüler, aber auch für mich als Leiter und alle Lehrer ist das ein großer Schlag. Das Kriseninterventionsteam war am Montag und jetzt am Donnerstag bei uns. Auch zu unserem Klassenforum kommt jemand“, sagt Josef Wagner, Direktor der Sportmittelschule Peuerbach, in der Tobias (15) die vierte Klasse besuchte.