Ryanair-Vorwurf: Wenig Personal, miese Ausbildung

Voller Vorfreude sehnen Sie ihrem Urlaub entgegen, doch der Flieger kommt einfach nicht daher. Ärgerlich! Sie sind mit diesem Schicksal aber nicht alleine. Über 152.000 Flieger hatten in diesem Jahr europaweit bereits Verspätungen. Nun glaubt Ryanair, den Schuldigen gefunden zu haben und klagt an. Was aber nur der halben Wahrheit entspricht, wie Krone+ herausfand.