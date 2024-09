Wege des Wassers: Vom Wildbach bis zum Kraftwerk

Die Kohldistel gehört zur Gattung der Kratzdisteln innerhalb der Familie der Korbblütler. Die ausdauernden krautigen Pflanzen werden bis zu anderthalb Meter hoch und sind in Westeuropa weit verbreitet – sie wachsen bevorzugt in nassen Wiesen, Auenwäldern und Staudenfluren, an Bachufern und Quellen. Mit ihren charakteristischen, oft grünlich-gelben bis blass-weißen Blüten hebt sich die Kohldistel von anderen, meist violett blühenden Distelarten ab. Die Blätter sind groß, weich, und am Rand gezähnt. Im Gegensatz zu vielen anderen Disteln sind sie nicht stark stachelig. Teilweise sitzen sie stängelumfassend an der Pflanze, wodurch sie fast wie Kohlblätter wirken – daher auch der Name. Die Blütenköpfe bestehen aus vielen kleinen Röhrenblüten und sind in dichten Blütenständen angeordnet. Sie erscheinen meist zwischen Juli und Oktober und ziehen mit ihrem Nektar Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten an. In der Vergangenheit wurden die jungen Blätter der Kohldistel ähnlich wie Kohlgemüse in der Küche verwendet.