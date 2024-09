Polizist stahl Sturmgewehr vom Posten: verurteilt

2015 war auf einem Polizeiposten in Oberösterreich ein Sturmgewehr SG77 verschwunden. Samt vier Magazinen und Tausenden Schuss Munition. Bei den Ermittlungen gab der Kärntner, der damals dort stationiert war, an, nichts zu wissen. „Wäre das nicht die Chance gewesen zu sagen, hey, das habe ich mitgenommen, aus dem und dem Grund?“, will der Richter von dem Beamten wissen. „Nein, das hätte schon zu meiner Entlassung führen können.“