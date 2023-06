Kärntner Polizist versteckte Sturmgewehr in Garage

Aufgetaucht ist das seit acht Jahren aus einer Welser Polizei-Inspektion verschollene StG-77 bei einer sogenannten Verlässlichkeitsprüfung des als Waffennarren bekannten Kärntner Polizisten (35). Ausgerechnet 2015, als die Waffe verschwand, hatte der Beamte in der oberösterreichischen Stadt Dienst versehen. Eingewickelt in eine Decke, lag das vollautomatische Sturmgewehr nun in seiner Garage.