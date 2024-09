Vorarlberger Gemeinden zu „FPÖ-Gebiet“ erklärt

Grünen-Politikerin: „Wir sind nicht so. Oder doch?“

Die grüne Landtagsabgeordnete Nadine Kasper machte mit einem X-Posting auf die Taten aufmerksam. „Ist Vorarlberg so? Wir können‘s besser. Wir sind nicht so. Oder doch?“, fragte Kasper. Schockiert zeigte sich auch NEOS-Landesvorsitzende Claudia Gamon. Sie sah eine bewusste Grenzüberschreitung und forderte eine Distanzierung von FPÖ-Parteichef Christof Bitschi.