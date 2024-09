Österreich im Mixed-Zeitfahren auf Platz zehn

Österreichs Team in der Besetzung Carina Schrempf, Christina und Kathrin Schweinberger, Philipp Hofbauer, Adrian Stieger und Felix Ritzinger hat am Mittwoch bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Zürich im Mixed-Teamzeitfahren auf einem bergigen Kurs den zehnten Platz belegt.