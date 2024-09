Mit der „Krone“ geht“s zur großen Aufholjagd

Nur ein Punkt aus zwei Spielen. Österreichs Start in die Nations League ist alles andere als nach Wunsch verlaufen. Nach dem 1:1 in Slowenien und dem 1:2 in Norwegen muss das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam nun im Herbst zur großen Aufholjagd blasen und die „Krone“ ermöglicht Ihnen in Linz dabei zu sein. Aber nicht nur für das Doppelpack auf österreichischem Boden gibt es was zu gewinnen.