Schwarzbär nutzt Keller in Kalifornien als Höhle

Ehepaar will Bären nur auf „humane“ Weise delogieren

Eine Sache sei dennoch unangenehm: „Er hinterlässt Haufen von Kot“, erklärte Bob Nesler. „Das ist so ziemlich meine größte Beschwerde.“ Obwohl sie das Tier nur wenig stört, hat das Paar, das am Rand des Angeles National Forest wohnt, die Tierschutzbehörde verständigt. Sie erklärten, dass der Bär nur entfernt werden sollte, wenn dies auf humane Weise möglich sei.