Vietnam: Touristen „pflanzen“ selbst Korallen

Durch die Erwärmung der Ozeane, deren Versauerung und Verschmutzung sind mittlerweile in mehr als 60 Ländern der Welt Korallenriffe in ihrer Existenz bedroht. Mancherorts muss auch schon die Zahl an Touristen eingeschränkt werden, damit sich die kleinen Nesseltiere ein wenig erholen können. Doch nun können Touristen aktiv zur Rettung der Meerestiere beitragen. In Vietnam können Urlauber Korallen selber „pflanzen“.