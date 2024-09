Am Ort der Ski-WM geht‘s jetzt ans Eingemachte!

Noch sind es nur ein paar Flaggen, Schilder und die Uhr am Dorfplatz, die in Saalbach-Hinterglemm darauf hinweisen, was im kommenden Jahr los sein wird. Die Ski-Weltmeisterschaft rückt aber näher und näher. Viereinhalb Monate verbleiben bis zum Startschuss des Großevents von 4. bis 16. Februar, der zweiten WM an Ort und Stelle nach dem Jahr 1991.