Austria-Vorstand: „Haben große Angst, dass …“

„Eine Sisyphos-Arbeit“

Bereits am Montag hatten beide Clubs Stadionverbote für all jene angekündigt, die am Sonntag als Randalierer in Erscheinung getreten waren. Die Zahl möglicher Betroffener einer solchen Maßnahme schätzte Zagiczek auf etwa 50. Und auch, wenn es nicht ganz einfach werde, die teilweise vermummten Personen zu identifizieren, werde es gelingen. „Es ist eine Sisyphos-Arbeit, aber wir werden sie auf uns nehmen“, erklärte Austrias Finanzchef.