Freund eilte Landwirt nach Überschlag zu Hilfe

Ein 60-jähriger Landwirt fuhr am Donnstag gegen 19.15 Uhr mit seinem Traktor samt angehängten, mit Heu beladenen Ladewagen, in Maria Neustift auf einer steilen Wiese bergabwärts. Er kam plötzlich mit dem Gespann ins Rutschen, worauf sich dieses mehrmals überschlug. Die Zugmaschine blieb am Dach liegen.