Bakterien im Wasser: Mühsame Suche nach Ursache

Die Gewinnungsanlagen in Rain, Straschitz und Zwirnawald mit ihren insgesamt 24 Brunnen liefern das Trinkwasser für die Stadt Klagenfurt. Pro Jahr werden auch aus dem Grundwasser etwa 8,5 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Gespeichert wird es in elf Hochbehältern, wobei alleine der Hochbehälter am Spitalberg 25.000 Kubikmeter fasst. Das Wasserleitungsnetz umfasst eine Länge von 598 Kilometer. Für eine gleichmäßige Verteilung, auch in höhere Stockwerke, sorgen 21 Druckverstärker. Die Qualität wird streng kontrolliert. Jährlich gibt es 400 Untersuchungen!