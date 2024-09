Lachender Räuber muss für vier Jahre ins Gefängnis

Eine Nacht, zwei Versionen

In dieser Nacht, so der Vorwurf, soll der 28-Jährige eine Tankstelle überfallen haben, bewaffnet mit einem zehn bis 15 Zentimeter langen Messer. „Gib mir alles, was du in der Kasse hast, ich habe ein Messer“, habe der Mann dem Kassier zugerufen. Der griff geistesgegenwärtig zu Stanleymessern, schlug den Räuber so in die Flucht. Das ist die Version der Staatsanwaltschaft.