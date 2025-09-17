Großalarm wegen Brand in Einrichtung für Senioren

Brand rasch gelöscht

Ein weiterer Bewohner wurde vor Ort versorgt. Die Personen wurde in einem kleinen Park vor dem Haus in der Knorrstraße von den Rettungskräften betreut. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Keller rasch lokalisieren und ablöschen. Der betroffene Bereich wurde dann rauchfrei gemacht, das betroffene Material aus den Kellerabteilen ausgeräumt.