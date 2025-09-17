Vorteilswelt
Feuer im Keller

Großalarm wegen Brand in Einrichtung für Senioren

Oberösterreich
17.09.2025 17:30
Die Bewohner wurden im Freien versorgt.
Die Bewohner wurden im Freien versorgt.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Ein Großaufgebot von Rettungskräften raste am Mittwochnachmittag in Wels (OÖ) zu einem Wohnhaus im Stadtteil Pernau. Dort war in einem Keller ein Feuer ausgebrochen, das Stiegenhaus war stark verraucht. An Ende wurden alle Bewohner in Sicherheit gebracht, eine Person wurde leicht verletzt.

0 Kommentare

Drei Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Polizei waren am Mittwoch in Wels-Pernau im Einsatz. Der Grund: In einem großen Haus, in dem auch eine Tagesbetreuungsstätte für Senioren untergebracht ist, war ein Feuer ausgebrochen. 

Das Feuer war im Keller ausgebrochen.
Das Feuer war im Keller ausgebrochen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Eine Person verletzt
Die Bewohner, einige waren im stark verrauchten Stiegenhaus unterwegs, weil sie zu einem Bäcker wollte, konnte rasche aus dem Gebäude geholt werden. Eine Person wurde leicht verletzt, hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten. 

Brand rasch gelöscht
Ein weiterer Bewohner wurde vor Ort versorgt. Die Personen wurde in einem kleinen Park vor dem Haus in der Knorrstraße von den Rettungskräften betreut. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Keller rasch lokalisieren und ablöschen. Der betroffene Bereich wurde dann rauchfrei gemacht, das betroffene Material aus den Kellerabteilen ausgeräumt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Folgen Sie uns auf