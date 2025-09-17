So viel könnte der gefeuerte Oberarzt bekommen

Abhängig vom Dienstvertrag

Die Kündigungsfrist für einen Oberarzt bei der OÖ. Gesundheitsholding hängt vom Arbeitsvertrag ab. In der OÖ. Gesundheitsholding kommt das Landesvertragsbedienstetengesetz zur Anwendung. Darin ist die Kündigungsfrist nach Dienstzeit gestaffelt, heißt es dazu von der Holding auf Nachfrage der „Krone“.

Ein Oberarzt verdient bei der Gesundheitsholding durchschnittlich etwa 114.000 Euro im Jahr, angesichts des Dienstalters könnten es noch mehr sein, kolportiert werden im konkreten Fall mehr als 170.000 Euro.