So viel könnte der gefeuerte Oberarzt bekommen

Nach dem Kirchdorfer Krankenhausskandal geht es um den Schadenersatz. Wir sprachen mit einem Linzer Anwalt, der sich auf solchen Themen spezialisiert hat. Seine Auskunft: Bei einer fristlosen Entlassung wie im konkreten Fall geht es um den Verdienstentgang bis zum Eintritt der normalen Kündigungsfrist.
Der Kirchdorfer Krankenhausskandal dürfte für die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) ein finanzielles Nachspiel haben. Einer der beiden Anwälte des beschuldigten Oberarztes hat dies bereits, wie von uns berichtet, angekündigt. Sein Mandant war fristlos entlassen worden, nachdem dem Anästhesisten vorgeworfen worden war, zwei Patienten mit einer Überdosis Morphin frühzeitig ins Jenseits befördert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat nun nach neun Monaten und der Einholung von vier Gutachten das Ermittlungsverfahren eingestellt.
Um wieviel geht´s ?
Doch wie viel Geld könnte dem voreilig gefeuerten Oberarzt zustehen? Wir sprachen darüber mit Albrecht Zauner von der Linzer Anwaltskanzlei ZSK. Er sagt: „Grundsätzlich geht es in so einem Fall um eine sogenannte Kündigungsentschädigung, also jenes Gehalt, das bis zum Kündigungstermin fällig geworden wäre.“
Abhängig vom Dienstvertrag
Die Kündigungsfrist für einen Oberarzt bei der OÖ. Gesundheitsholding hängt vom Arbeitsvertrag ab. In der OÖ. Gesundheitsholding kommt das Landesvertragsbedienstetengesetz zur Anwendung. Darin ist die Kündigungsfrist nach Dienstzeit gestaffelt, heißt es dazu von der Holding auf Nachfrage der „Krone“.
Ein Oberarzt verdient bei der Gesundheitsholding durchschnittlich etwa 114.000 Euro im Jahr, angesichts des Dienstalters könnten es noch mehr sein, kolportiert werden im konkreten Fall mehr als 170.000 Euro.
Kaum eine Chance auf „Schmerzensgeld“ sieht Zauner hingegen für den angekratzten Ruf des Oberarztes: Das sei kaum durchsetzbar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.