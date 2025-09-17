Vorteilswelt
Verdienstentgang

So viel könnte der gefeuerte Oberarzt bekommen

Oberösterreich
17.09.2025 18:00
In Kirchdorf an der Krems wurde ein Oberarzt zu Unrecht gekündigt
In Kirchdorf an der Krems wurde ein Oberarzt zu Unrecht gekündigt(Bild: Jack Haijes)

Nach dem Kirchdorfer Krankenhausskandal geht es um den Schadenersatz. Wir sprachen mit einem Linzer Anwalt, der sich auf solchen Themen spezialisiert hat. Seine Auskunft: Bei einer fristlosen Entlassung wie im konkreten Fall geht es um den Verdienstentgang bis zum  Eintritt der normalen Kündigungsfrist. 

Der Kirchdorfer Krankenhausskandal dürfte für die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) ein finanzielles Nachspiel haben. Einer der beiden Anwälte des beschuldigten Oberarztes hat dies bereits, wie von uns berichtet, angekündigt. Sein Mandant war fristlos entlassen worden, nachdem dem Anästhesisten vorgeworfen worden war, zwei Patienten mit einer Überdosis Morphin frühzeitig ins Jenseits befördert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat nun nach neun Monaten und der Einholung von vier Gutachten das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Um wieviel geht´s ?
Doch wie viel Geld könnte dem voreilig gefeuerten Oberarzt zustehen? Wir sprachen darüber mit Albrecht Zauner von der Linzer Anwaltskanzlei ZSK. Er sagt: „Grundsätzlich geht es in so einem Fall um eine sogenannte Kündigungsentschädigung, also jenes Gehalt, das bis zum Kündigungstermin fällig geworden wäre.“

Abhängig vom Dienstvertrag
Die Kündigungsfrist für einen Oberarzt bei der OÖ. Gesundheitsholding hängt vom Arbeitsvertrag ab. In der OÖ. Gesundheitsholding kommt das Landesvertragsbedienstetengesetz zur Anwendung. Darin ist die Kündigungsfrist nach Dienstzeit gestaffelt, heißt es dazu von der Holding auf Nachfrage der „Krone“.

Ein Oberarzt verdient bei der Gesundheitsholding durchschnittlich etwa 114.000 Euro im Jahr, angesichts des Dienstalters könnten es noch mehr sein, kolportiert werden im konkreten Fall mehr als 170.000 Euro.

Kaum eine Chance auf „Schmerzensgeld“ sieht Zauner hingegen für den angekratzten Ruf des Oberarztes: Das sei kaum durchsetzbar. 

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
