10.500 Jahre altes Paddel-Bruchstück entdeckt

Vermutlich irgendwann zufällig zerbrochen

Lübke geht nicht davon aus, dass die Jäger und Sammler das Bruchstück beim Paddeln auf dem See verloren haben, wie dies mutmaßlich beim Fundstück von 1925 der Fall war. „Viel normaler ist, dass solche Stücke so lange benutzt werden, bis sie irgendwann zufällig zerbrechen. Das ist hier offenbar passiert und dieses Fragment ist dann zufällig mit in der Uferzone gelandet.“