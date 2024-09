Immer mehr Stimmen gegen Steinbruch-Projekt

Ruhig und sachlich ist der Infoabend im Gemeinschaftshaus in Passering im Bezirk St. Veit abgelaufen. Wie berichtet, formierte sich dort vor schon vor Jahren eine Bürgerinitiative gegen ein geplantes Steinbruchprojekt unweit des Natura 2000 Europaschutzgebietes Mannsberg-Boden in Kappel am Krappfeld.