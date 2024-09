Wiener Polizisten (24) in die Brust gestochen

Ein Hundebiss – das war die ursprüngliche Alarmierung für die Beamten am 24. Mai am Wiener Keplerplatz. Ein 24-jähriger Polizist nahm die Personaldaten der Tierhalterin auf; daneben kümmerten sich Kollegen am Brennpunkt im 10. Bezirk um einen randalierenden Betrunkenen. Völlig aus dem Nichts rammte ein Unbeteiligter dem jungen Beamten plötzlich von hinten ein Messer in die Brust.