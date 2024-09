Gegner verzichtet, Salvadori wird postum Meister

Das Team habe daraufhin beschlossen, auf einen Start in Imola zu verzichten, Salvadori steht somit als Meister fest. „Die einzige Möglichkeit für uns, uns von ihm zu verabschieden, ist, nicht an den letzten beiden Rennen teilzunehmen, damit er den Titel gewinnen kann. Mit dieser Geste wollen wir sicherstellen, dass Luca, auch wenn er nicht mehr da ist, von dort oben aus den Titel in der National Trophy 1000 feiern kann, den er so viele Jahre lang angestrebt hat und dem er so nahe gekommen ist“, zitiert „Motorsport-total.com“ Milella.