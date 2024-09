Sanis stoppten Geister-Lkw: „Uns hat’s gerissen“

„Wusste nicht, was wir von ihm wollen“

„Wir sind dann ebenfalls stehen geblieben. Der Fahrer wusste gar nicht, was wir von ihm wollen. Er hat weder Deutsch noch Englisch verstanden, wir mussten uns mit Händen und Füßen verständigen“, so Blümlinger. Nach rund zehn Minuten seien auch die von den Sanis über Funk angeforderten Polizisten eingetroffen. Der 43-jährige Chauffeur aus Indien gab bei der Einvernahme an, dass er von Kroatien nach Deutschland wollte und ihm sein Navigationssystem diesen Weg angezeigt hätte.