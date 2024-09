Geisterfahrer (43) von Rettungskräften gestoppt

Sanitäter handelten beherzt

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten schon Rettungssanitäter der Ortsstelle Obernberg am Inn den Geisterfahrer gestoppt und so vermutlich Schlimmeres verhindert. Der Kraftfahrer gab an, dass er von Kroatien nach Deutschland wollte und ihm sein Navigationssystem diesen Weg angezeigt hätte.