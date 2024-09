Schutz vor künftigem Hochwasser fiel ins Wasser

„Hapert an vielen Ecken und Ende“

Aus der betroffenen Gemeinde Feldkirchen an der Donau gibt es „große Kritik an dem Gesamtplan“. „Natürlich wollen wir unsere Leute bestmöglich schützen, aber unter diesen Parametern geht das nicht. Es hapert an so vielen Ecken und Enden, es gehört an den Stellschrauben des Generellen Projekts gearbeitet“, erklärt SPÖ-Bürgermeister David Allerstorfer.