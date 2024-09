Erstes Training in Singapur – ab 11.30 Uhr LIVE

Findet Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ausgerechnet beim Großen Preis von Singapur zurück in die Spur? Der Red-Bull-Star, der sieben Rennen in Folge keinen Sieg feiern durfte, versucht auf dem Marina Bay Street Circuit eine Trotzreaktion. In der Vorsaison war Singapur das schlechteste Wochenende für Red Bull Racing im ganzen Jahr. War das noch eine Anomalie, würde eine weitere Niederlage diesmal niemanden überraschen. Als neuer Marktführer kommt McLaren in den Stadtstaat.