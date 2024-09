Viel los im Bullenstall – läuft „Checos“ Zeit ab?

Red Bull Racing lässt im Kampf um die WM-Kronen 2024 nichts unversucht (verzichtet in Singapur und Austin auf die geplante Sonderlackierung), gleichzeitig will man sich auch für die Jahre danach neu aufstellen, modelte die Teamstruktur um. So wurde der kongeniale Renningenieur von Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, zum „Head of Racing“ befördert, er ist damit für alle Rennaktivitäten der „Bullen“ zuständig, obgleich er an der Strecke seiner Tätigkeit mit Verstappen treu bleiben wird. Auch Richard Wolverson schlüpft in eine neue Rolle: „Head of Racing Operations“. Für Teamchef Christian Horner eine wichtige Agenda: „Ich denke, dass wir mit diesen Veränderungen das Team wettbewerbsfähiger machen.“