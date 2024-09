„Max Verstappen verliert pro Rennen eine Million“

Es herrscht weiter Rätselraten um die Zukunft von Max Verstappen. „Ich bin der Meinung, dass immer noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, was da in Zukunft mit ihm passiert“, ortet TV-Experte Ralf Schumacher eine Unzufriedenheit beim Niederländer. „Denn ich glaube, er hat keine Geduld und wird nicht ewig dableiben. Was ich gehört habe, hat Mercedes gesagt: ‘Wir haben immer einen Platz frei für dich.‘“