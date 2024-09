Hassnachrichten nach Kritik an Mockridge

Mittwoch Abend startet Luke Mockridge in Wien seine Tournee. Also jener Comedian, der im Podcast „Die Deutschen“ über die Paralympics in Paris „gewitzelt“ hatte: „“Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Österreichs Para-Schwimmer Andreas Ernhofer sagt: „Ich bin gespannt, ob er dabei zu dem Thema klar Stellung bezieht. Das wäre eine gute Chance.“