Mockridge: Auftritt in Wien trotz Behinderten-Witz

Ungeachtet dessen soll seine „Funny Times“-Tournee nun kommende Woche in Wien starten, wie der Veranstalter MTS live auf Anfrage mitteilte.

Bereits mehrere Auftritte abgesagt

Mockridge hatte als Reaktion auf die Kritik an seinen Sprüchen in einem Podcast die ersten beiden Stationen der Tour im ostwestfälischen Bünde und in Paderborn abgesagt. Sieben weitere Auftritte in Gelsenkirchen, Bonn, Siegen, Mainz und Erfurt waren von den örtlichen Veranstaltern gestrichen worden – verbunden mit zum Teil deutlicher Kritik an Mockridges Aussagen über Parasport. Ursprünglich waren im Rahmen der „Funny Times“-Tour gut 30 Auftritte in Deutschland und Österreich geplant.