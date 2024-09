P. Diddy in U-Haft: Richterin verweigert Kaution

50 Millionen Kaution abgelehnt

Combs wurde ohne Handschellen in den Saal des Obersten Gerichtshof von Manhattan geführt. Anstatt seines typischen Designeranzugs trug er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelgraue Jogginghose. Sein Anwaltsteam bot dem Gericht als Sicherheit 50 Millionen Dollar für eine Kaution an und beschwerte sich, dass ihr Promi-Mandant „unfair und unangemessen hart“ behandelt werden würde. Das ließ Tarnofsky kalt. Sie verwies darauf, dass sie „sehr ernsthafte Bedenken“ habe, den Angeklagten auf freien Fuß zu lassen, weil dieser an „Suchtproblemen und scheinbar auch an unkontrollierbaren Wutausbrüchen“ leide.