US-Sängerin Miley Cyrus wegen „Flowers“ verklagt

Auffällige Parallelen?

Der Text von „Flowers“ weise auffällige Parallelen zu Brunos Song auf, obwohl die Ähnlichkeiten bisher nicht als ausreichend galten, um Mars als Co-Autor des Tracks aufzuführen. In „Flowers“ singt Miley: „Ich kann mir selbst Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, mit mir selbst reden, Dinge sagen, die du nicht verstehst.“ Bruno Mars dagegen singt in „When I Was Your Man“: „Ich hätte dir Blumen kaufen und deine Hand halten sollen. Jetzt tanzt du, aber mit einem anderen Mann.“