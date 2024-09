Sturm wieder königlich! „Momente für die Ewigkeit“

Man schrieb den 13. März 2001. Der SK Sturm verliert auswärts bei Manchester United 0:3. Und schrieb Geschichte damit! Denn die Niederlage im Old Trafford vor 66.404 Fans markierte das Ende eines nie in Österreichs Fußballgeschichte da gewesenen Höhenflugs. Schopp, Haas, Vastic und Co. sorgten damals in ganz Europa mit dem Einzug in die Zwischenrunde (damalige zweite Gruppenphase) für Furore.