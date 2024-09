Schneemassen im Gebirge könnten Probleme machen

Regen ohne Ende auch am Montag in Oberösterreich – und damit blieb auch die Hochwassersituation weiter kritisch. Wie schlimm es in den vergangenen Tagen war, zeigen die Daten der GeoSphere Austria. In Weyer hat es innerhalb von fünf Tagen 277 Liter pro Quadratmeter geregnet, in Unterach/Attersee 264 und in Bad Ischl 240. In Linz waren es hingegen „nur“ 191 Liter. Aber: „Der langjährige Schnitt für den ganzen September liegt bei 70 Litern pro Quadratmeter“, so GeoSphere-Meteorologin Claudia Riedel.