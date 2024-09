Sieben Tore für Klagenfurt – Aston-Villa-Held tot

Kurz in Österreich

Interessant aus österreichischer Sicht: Shaw spielte eine halbe Saison, 13 Spiele, für die Klagenfurter Austria. Im damals etablierten Mittleren Play-off spielte er mit den Kärntern um den Klassenerhalt. Der gelang – trotz sieben Toren in neuen Spielen von Shaw – nicht. Klagenfurt musste in die 2. Division. Auch nicht uninteressant: Im April 2021 spielte Shaw gegen einen gewissen Hans Krankl. Der stürmte damals für die Salzburger Austria. Klagenfurt gewann 4:0. Shaw spielte, blieb aber ohne Torerfolg.