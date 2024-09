Nach Brand in Asylheim gibt es eine Verdächtige

Sechs Personen verletzt

In dem ehemaligen Gasthaus, in dem 16 Flüchtlinge wohnten, hatte es in der Nacht auf Dienstag voriger Woche zu brennen begonnen. Die Männer und ein Gast konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, sechs Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.