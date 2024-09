Die schönsten Looks der Emmy Awards 2024

Selena Gomez: Glanzvoll in Ralph Lauren

Selena Gomez sorgte für einen Wow-Moment in einem maßgeschneiderten, schwarz-silbernen Kleid von Ralph Lauren. Der kreuzförmige Neckholder-Ausschnitt betonte ihr Dekolleté, während die silbernen Verzierungen auf dem schimmernden Stoff einen faszinierenden Kontrast schufen. Die 32-Jährige, die in „Only Murders in the Building“ brilliert, vervollständigte ihren Look mit atemberaubenden Diamantohrringen, -ringen und einem -armband von Tiffany & Co. Gomez strahlte Stärke und Sinnlichkeit zugleich aus – ein Look, der im Gedächtnis bleibt.