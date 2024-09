Italien souverän im Final-Turnier des Davis-Cup!

Um den Titel gekämpft wird zwischen 19. und 24. November

In Pool B sicherte sich in Valencia Gastgeber Spanien vor Vorjahresfinalist Australien Platz eins. Bei der in Zhuhai ausgetragenen Gruppe C behielt das makellose US-Team – 32-facher Champion – vor Deutschland die Oberhand. Komplettiert wird das Viertelfinale mit Kanada und Argentinien. Die beiden Teams erspielten sich ihr Final-8-Ticket in Manchester. Um den Titel gekämpft wird im K.-o.-Modus zwischen 19. und 24. November in Malaga auf Hartplatz.