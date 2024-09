Die Wetterlage spitzt sich in Österreich immer weiter zu. Der Wien-Fluss schwoll dermaßen an, dass er über die Ufer schwappte und Häuser, Straßen und sogar U-Bahngleise überschwemmte. Besonders akut ist es nach wie vor in Niederösterreich – das Bundesland wurde zum Katastrophengebiet erklärt. In Tulln ist ein toter Feuerwehrmann zu beklagen und ein Black Hawk des Bundesheeres war in Markersdorf zur Personenrettung im Einsatz. Wie beeinflusst Sie das aktuelle Extremwetter? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!