Ort trauert um verdienten Feuerwehrmann (75)

H., der erst kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, hatte sich am Samstag als Reservist noch einmal in den Dienst gestellt, um seine Kameraden im Kampf gegen das Hochwasser zu unterstützen. Der noch äußerst rüstige Helfer hatte bei Not-Auspumparbeiten in einem Keller geholfen, als er plötzlich über eine Stiege stolperte, auf den Beton aufschlug und seinen schweren Verletzungen erlag.