Knapp vor Eskalation! Schweizer WM-Vertrag fixiert

Weltverband drohte sogar mit dem WM-Entzug

Noch im Februar drohte am Rande der letzten Weltcup-Rennen der Saison in Crans-Montana in der Angelegenheit die Eskalation. Auch 21 Monate nach erfolgter Wahl des WM-Ausrichters von 2027 war der Vertrag zwischen der FIS und dem Veranstalter nicht unterschrieben. Mehr noch: Der Weltverband drohte sogar mit dem WM-Entzug, sollte Swiss-Ski den im Bewerbungsdossier gemachten vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.